وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه

فاجأته سيارة من نوع "دينا" بعد ترجله من دوريته

تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.