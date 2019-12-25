وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه

فاجأته سيارة من نوع "دينا" بعد ترجله من دوريته

تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.

جدة دهس رجل مرور طريق الحرمين

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 09:16 AM

فاجأته سيارة من نوع "دينا" بعد ترجله من دوريته

وفاة رجل مرور دهساً بطريق الحرمين بجدة خلال أداء واجبه

سعود الدعجاني

جدة

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تباشر الجهات المعنية حالياً حادثة دهس لرجل مرور على طريق الحرمين بجدة، في أثناء أداء عمله بعد ترجله من دوريته قبل جسر الجامعة، حيث فاجأته سيارة من نوع "دينا" ودهسته.

وأكّدت المصادر أن الفرق الإسعافية باشرت الواقعة، وأن رجل المرور تُوفي بموقع الحادثة.

"سبق" تكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادثة لاحقاً.

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جدة دهس رجل مرور طريق الحرمين

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