"الصحة": تسجيل 1039 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1061 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، تسجيل 1039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 424445 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 407650 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7045 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9750 والحالات الحرجة 1311 حالة.