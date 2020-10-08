مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل خدماته العلاجية

لرعاية المستفيدين.. بدعم يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 753 مستفيداً، وقسم الملاحظات 92 شخصاً، وعيادة التنويم 34 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 753 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 698 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 761 مريضاً، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.