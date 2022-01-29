"الصحة": في هذا التوقيت تتغير حالتك بـ"توكلنا" إذا لم تأخذ التنشيطية

الوزارة استعرضت مراحل تغيّر الحالة من خلال نموذج توضيحي تفصيلي

أكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، مستعرضة التوقيت اللازم لأخذها، وعدد الأيام التي تتغير خلالها الحالة في "توكلنا".

وقالت الصحة في نموذجها التوضيحي لشخص اسمه "أحمد": إنه أخذ جرعته الثانية بتاريخ 1/ 10/ 2021، ثم أتيحت له الجرعة التنشيطية بتاريخ 1/ 1/ 2022.

وأضافت: بتاريخ 1/ 2/ 2022 لن تتغير حالة أحمد الصحية في "توكلنا"، ثم بتاريخ "1/ 6/ 2022"، ستتغير حالته الصحية لأنه أتمّ 8 أشهر على جرعته الثانية ولم يأخذ الجرعة التنشيطية".

وزارة الصحة الجرعة التنشيطية

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29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 02:53 PM

الوزارة استعرضت مراحل تغيّر الحالة من خلال نموذج توضيحي تفصيلي

"الصحة": في هذا التوقيت تتغير حالتك بـ"توكلنا" إذا لم تأخذ التنشيطية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، مستعرضة التوقيت اللازم لأخذها، وعدد الأيام التي تتغير خلالها الحالة في "توكلنا".

وقالت الصحة في نموذجها التوضيحي لشخص اسمه "أحمد": إنه أخذ جرعته الثانية بتاريخ 1/ 10/ 2021، ثم أتيحت له الجرعة التنشيطية بتاريخ 1/ 1/ 2022.

وأضافت: بتاريخ 1/ 2/ 2022 لن تتغير حالة أحمد الصحية في "توكلنا"، ثم بتاريخ "1/ 6/ 2022"، ستتغير حالته الصحية لأنه أتمّ 8 أشهر على جرعته الثانية ولم يأخذ الجرعة التنشيطية".

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