اختتام بطولة الكاراتيه المفتوحة في عسير

اختُتمت اليوم السبت، منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه الثانية للأندية والهيئات الأولى (ناشئين A وB، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقات (القتال- الكاتا)، والتي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، خلال الفترة من 2- 4 ديسمبر الحالي، وشهدت مشاركة 55 ناديًا.

وتَمكن فريق نادي الأخدود، من الحصول على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (A)؛ فيما حصل فريق نادي الوطن على المركز الثاني، وفريق نادي الفيصلي على المركز الثالث.

وحصل فريق نادي الفيصلي على المركز الأول في الترتيب العام لدرجة الناشئين (B)؛ بينما تمكن فريق نادي الأهلي من الحصول على المركز الثاني، وفريق نادي ضمك على المركز الثالث.

وفي منافسات درجة الشباب، استطاع فريق نادي الرائد الحصول على المركز الأول من الترتيب العام، بينما حصل فريق نادي الأهلي على المركز الثاني، وفريق نادي جرش على المركز الثالث.

وتَمكّن فريق نادي الصقور من الحصول على المركز الأول في الترتيب العام في منافسات درجة الأولمبي؛ فيما حصل فريق نادي أبها على المركز الثاني، وفريق نادي الفيصلي على المركز الثالث.

وحصل فريق نادي حراء على المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات الدرجة الأولى؛ بينما حصل فريق نادي ضمك على المركز الثاني، وفريق نادي الأهلي على المركز الثالث.

وفي ختام منافسات البطولة، قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير معتوق آل جرمان بتتويج الأبطال والأندية الحاصلة على المراكز الأولى في منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه للأندية والهيئات الأولى (ناشئين A وB، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقتيْ (القتال- الكاتا).

من جهته، أبدى رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري، سعادته بالأعداد الكبيرة التي شهدتها البطولة طوال الأيام الماضية والمنافسة القوية بين جميع المشاركين، والتي تدل على اهتمام وحرص الأندية على المشاركة في بطولات ومنافسات الكاراتيه، التي تحظى باهتمام ودعم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي.

هذا ومن المقرر أن تُلعب منافسات بطولة الاتحاد السعودي المفتوحة للكاراتيه الثالثة للأندية والهيئات الأولى (ناشئين A وB، شباب، أولمبي، أولى) لمسابقات (القتال- الكاتا)، على صالة نادي النهضة في مدينة الدمام خلال الفترة من 9- 11 ديسمبر الجاري.