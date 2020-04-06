"كورونا" يزهق أرواح 636 إيطاليًا خلال يوم

تعافي 22.837 مريضًا

أفادت وكالة الحماية المدنية بأن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت 636 حالة اليوم (الاثنين)، بزيادة أكثر من 100 وفاة عن عددها في اليوم السابق، لكن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض انخفضت بشكل حاد.

وأوضحت أن 22837 مريضًا من بين المصابين تعافوا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير 16523 حالة وهي أعلى نسبة وفيات في العالم، وفقًا لـ"رويترز".

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3599 حالة إلى 132547 حالة إصابة، ليسجل أدنى ارتفاع يومي منذ 17 مارس.

ويحيي الأمل في أن المرض قد يكون في حالة تراجع بسبب إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في أنحاء البلاد منذ التاسع من مارس.