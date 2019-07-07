"الوهيبي" لمتدربي "الصيفي": أثْروا الحوار بالقاعات.. وهذه قصة النجمة

"جواهر الشثري" تتفقد مقار التدريب للمعلمات

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن المعلمين والمعلمات هم مصدر فخر واعتزاز وزارة التعليم؛ وذلك لحرصهم على تطوير مهاراتهم باستمرار، ومتى ما سنحت الفرصة، وبالتالي لم يكن مستغرباً نسبة التسجيل العالية في برامج التدريب الصيفي رغم غياب حافز النقل، إلا أن الحرص على التطوير الذاتي هو دافعهم.

وأضاف خلال تدشينه برامج التدريب الصيفي للعام 1440هـ في نسختها الثانية، أنه رغم الانفجار المعرفي وتعدد مصادر المعلومة، إلا أن التدريب المباشر له أهميته الكبيرة، فكثير من المشاكل في الميدان تم حلها من خلال التدريب والنقاشات والحوارات التي تدور داخل القاعة، لذا لا ترضوا بأن يكون التدريب مجرد محاضرة أو إلقاء، بل طالبوا بالحوار والنقاش داخل القاعة.

وقال "الوهيبي": تمنيت في يوم من الأيام أن أكون ضابطاً، وتعليق النجمة على كتفي، ولكن بعد إصرار والدي توجهت لمهنة التعليم، والتي أحببتها بمجرد دخولي الفصل الأول بكلية التربية؛ لأتشرف مع زملائي بأفضل مهنة على وجه الأرض وهي مهنة الأنبياء والرسل، لذا لكي تكون معلماً ناجحاً ومتطوراً لا بد لك من التحسين والتطوير المستمر لنفسك، والتدريب أحد أهم أشكال هذا التحسين.

وكان مدير عام تعليم الرياض قد دشن في وقت سابق اليوم التدريب الصيفي لـ11092 معلماً ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات، وذلك في مقار إدارة التدريب التربوي بنين وبنات، وذلك بحضور مساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير التدريب والابتعاث خالد الرفاعي.

وأكد "الوهيبي"، خلال التدشين، أن هذه البرامج تعد فرصة سانحة لهم لزيادة كفاءة النظام التعليمي وتطوير أنفسهم، وخصوصاً أنها تُقدّم لهم أثناء الإجازة الصيفية ومتاحة في جميع مدن المملكة، مهيباً بالجميع التفاعل مع المدربين، وأن نجاح البرنامج التدريبي يعتمد على المتدرب نفسه بتفاعله مع المدرب ومع زملائه، وأضاف "الوهيبي" أن الإدارة قد شكّلت لجنة إشرافية مكلفة لمتابعة سير عملية التدريب والتجهيز لها وإخراجها بصورة احترافية متميزة.

إلى ذلك، أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني أن إدارة تعليم الرياض حرصت على تجهيز المقارّ التي تستقبل المتدربات وتزويدها بجميع سبل الراحة بما يكفل سير عملية التدريب كما رسمت لها الوزارة وإدارة التعليم بمنطقة الرياض.

وذكرت "السحيباني" أن عدد المتدربات المسجلات في البرامج لهذا العام وصل إلى ٧١٤٩، مضيفة أن أكثر البرامج التي تم التسجيل فيها من قبل المعلمات وقائدات المدارس والمشرفات والمرشدات الطلابيات هي (برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم) حيث بلغ عدد المسجلات فيها ٢١٠١ متدربة ووصل عدد المسجلات على برامج تعليم الراشدين ١١٧٦، بينما سجلت ٩٩٢ متدربة على برامج مناهج وطرق تدريس.

وتابعت "السحيباني" أن إجمالي عدد المدربات ٧٧ مدربة لتنفيذ ٢٤٣ برنامج في الفترة الزمنية المخصصة للتدريب من قبل الوزارة، والتي انطلقت يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة وستستمر بإذن الله إلى نهاية هذا الشهر، مضيفة أنه سيكون انعقاد البرامج في المقر الرئيس لإدارة التدريب والابتعاث بالربوة ووحدات التدريب التابعة لها (الروابي، النهضة، شمال، وسط، غرب، البديعة، الشفا).

من جهتها، تفقدت مساعد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي جواهر الشثري قاعات التدريب في إدارة التدريب بالمقر الرئيس بالربوة، والتقت بالمتدربات وشكرت لهن الحضور والالتحاق بالدورات التدريبية.