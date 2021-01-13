شاهد.. مياه مغشوشة والاسم "زمزم".. ضبط الكميات قبل تداولها بالسوق

في واقعة رصدها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية

ضبط مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.