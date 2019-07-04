استراتيجيات عميقة.. 10 سبقوا "ريما بنت بندر" لمقعد سفير السعودية بأمريكا

علاقات جمعت البلدين منذ تكليف "المؤسس" لـ"أسعد الفقيه" بهذا المنصب

يُعتبر منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم المهام الدبلوماسية، والتي لا تسند عادة إلا لمن يحمل تجربة حكومية ودبلوماسية ثرية تخوله بتمثيل المملكة في واحدة من أهم وأكبر الدول ذات الثقل العالمي والقرار المؤثر، وقد بدأ هذا الدبلوماسي الرفيع منذ نشأة هذه الدولة عطفاً على العلاقة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، وذلك منذ أن كلّف الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أسعد الفقيه لهذا المنصب وحتى يومنا هذا دون حدوث تعثرات سياسية بين البلدين تستوجب إيقاف هذا التمثيل الدبلوماسي أو تعليقه كما يحدث عادة بين الدول حال اشتعال فتيل الأزمات.

وقد توالى على هذا المنصب أحد عشر سفيراً لتأتي نقطة التحول بتمثيل العنصر النسائي لأول مرة بتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي نشأت في كنف والدها عندما كان في ذات المنصب وصارع أهم الأحداث السياسية العالمية بشكل عام واستطاع إدارتها كما تقتضيه المرحلة، "سبق" تستعرض السفراء السابقين وأبرز المراحل المفصلية التي شهدتها فترات وجودهم فيما يلي:

أسعد الفقيه

وهو أول سفير سعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع بأمر الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وذلك في الفترة من عام 1945 حتى عام 1954، بعد أن تدرج في عدة مناصب دبلوماسية كمفوض أول لوزارة الخارجية، ومن ثم كمفوض ثانٍ، حتى انتهى به الحال لمنصب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

عبدالله الخيال

وقد خلف "الفقيه" في هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع عبدالله الخيال وذلك في عهد الملك سعود -رحمه الله- من الفترة 1954 حتى عام 1964.

إبراهيم السويل

ويعد إبراهيم السويل السفير الثالث للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1964 حتى 1975، كان ذلك في عهد الملك فيصل -رحمه الله- وقد تولى عدة مناصب قبل هذه المهمة، حيث كان مستشاراً للملك سعود، ومن ثم دبلوماسياً في سفارة المملكة بالقاهرة، قبل أن يتولى سفارة المملكة لدى العراق، ومن ثم وزيراً للخارجية، وبعد ذلك وزيراً للزراعة والبيئة والمياه، وقد توفي -رحمه الله- بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 65 عاماً.

علي عبدالله علي رضا

تولى علي عبدالله علي رضا السفارة السعودية في واشنطن خلفاً لـ"السويل" كسفير رابع في هذا المنصب، وكان ذلك في عهد الملك خالد -رحمه الله- في الفترة من 1975 حتى عام 1979م.

فيصل الحجيلان

تولى سفارة المملكة في واشنطن خلفاً لسلفه علي رضا، وذلك في الفترة من عام 1979 حتى عام 1983م، وكان قبلها قد تولى عدة مناصب دبلوماسية إذ تولى سفارة المملكة في إسبانيا ومن ثم فنزويلا ثم الأرجنتين ثم بريطانيا والدنمارك، كل ذلك قبل توليه منصب سفير المملكة في واشنطن، وبعد عودته من واشنطن عمل وزيراً للدولة وعضواً لمجلس الوزراء في رئاسة مجلس ومن ثم وزيراً للصحة، وقد توفي قبل أشهر قليلة وتحديداً 14 يناير من العام الجاري 2019م.

الأمير بندر بن سلطان

وقد خلف "الحجيلان" في هذا المنصب الأمير بندر بن سلطان والد السفيرة الحالية ريما بنت بندر، وقد كانت فترته من العام 1983 حتى عام 2005 في عهد الملك فهد بن عبدالعزير وعبدالله بن عبدالعزيز، وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نمواً كبيراً لما يمتلكه من حنكة ودهاء سياسيين، وعاصر الكثير من الأحداث كمهارته في تجيير صفقة صواريخ رياح الشرق الصينية لصالح المملكة، والتي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية العالمية ومعاصرته حرب الاتحاد السوفيتي والخليج وغيرها وإحداث 11 سبتمبر والكثير من الأحداث استطاعت المملكة تجاوزها بفضل تواجده في هذا المنصب وقدرته على احتواء الساسة الأمريكان.

الأمير تركي الفيصل

ويعتبر الأمير تركي السفير السابع للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن وقد عين في هذا المنصب بأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2005 وحتى 2007، ولكنه قد تدرج في مناصب عدة قبل ذلك أهمها رئاسة الاستخبارات العامة وكما تولى سفارة المملكة في لندن.

عادل الجبير

جاء تعيين عادل الجبير بعد تجربة دبلوماسية ثرية وذلك في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- واستمر من عام 2007 حتى عام 2015، وقد تدرج في عدة مناصب أهمها تعيينه مستشاراً في ديوان ولي العهد للشؤون الخارجية ومن ثم مستشاراً في الديوان الملكي ومساعداً في السفارة السعودية بواشنطن، ومن ثم ناطقاً لها قبل أن يكون عضواً للوفد السعودي في الأمم المتحدة، وقد شهدت فترة وجوده سفيراً محاولة اغتيال فاشلة من قبل عصابة إيرانية في أحد المطاعم بواشنطن.

الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

بعد عادل الجبير تولى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة بأمر الملك سلمان، واستمر من العام 2015 حتى 2017، وقد تولى عدة مناصب قبل هذه المهمة أهمها تدرّجه في الهيئة الملكية بينبع حتى توليه رئاستها ومن ثم تولى محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

الأمير خالد بن سلمان

ويعد الأمير خالد بن سلمان السفير العاشر للمملكة لدى الولايات المتحدة والذي جاء أمر تعيينه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 22 أبريل 2017 واستمر حتى فبراير 2019، وكان الأمير خالد بن سلمان طياراً حربياً قبل ذلك.

الأميرة ريما بنت بندر

تعتبر الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة تتولى منصب سفير المملكة في واشنطن، وأول سفيرة للمملكة بشكل عام، وهي ابنة السياسي المخضرم بندر بن سلطان، وكانت دراستها الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تولت عدداً من المناصب القيادية في شركات محلية قبل أن يصدر قرار تعيينها مساعدة لرئيس هيئة الرياضة للرياضة النسائية، وكانت نقطة التحول في حياتها ومسيرة الدبلوماسية السعودية عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 23 فبراير 2019 بتعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي باشرت مهامها اليوم رسمياً في السفارة هناك.