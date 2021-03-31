صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك.. "الهويش" للنصر والفيصلي

فيما يقود "البلوي" مواجهة التعاون والفتح

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، للحكم محمد الهويش، مهمة إدارة مواجهة نصف نهائي كأس الملك التي تجمع النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، في الرابع من أبريل المقبل (حسب صحيفة "الرياضية").

كما كَلفت اللجنةُ بقيادة مواجهة التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ذات اليوم، الحكمَ فيصل البلوي.

وغابت طواقم التحكيم الأجنبية عن إدارة مواجهات كأس الملك في النسخة الجارية؛ حيث أدار جميع المباريات في الأدوار السابقة طواقم تحكيم محلية.