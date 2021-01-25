تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.