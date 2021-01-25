تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

تونس فيروس كورونا الجديد

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25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 11:55 PM

إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً

تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

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تونس فيروس كورونا الجديد

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