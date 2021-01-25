تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.تونس فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً
سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.