مقيم برماوي مفقود منذ السبت الماضي بجدة وأسرته تكثف البحث عنه

ناشدت عبر "سبق" بالتعاون في البحث والتواصل معهم حال العثور عليه

تبحث أسرة المقيم طيب محمد عمر محمد علي عبدالغني برماوي الجنسية عن ابنهم الذي اختفى منذ السبت الماضي، حيث استقل سيارة من مواقف كيلو ١٠ بجدة متوجهاً إلى وادي حلي بالقنفذة، حيث مقر عمله هناك بعد ظهر يوم السبت الماضي، ثم انقطعت أخباره وهاتفه الجوال مغلق، ولم يعرفوا عنه أي شيء حتى اللحظة.



وطالب ذووه من قراء "سبق" بالبحث عنه والتواصل مع شهير محمد عمر جوال 0537720898 أو عبدالرحمن محمد إلياس 0557184460 في حال العثور عليه.