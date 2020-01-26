الصين: ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصًا و1975 إصابة

في بيان لجنة الصحة الوطنية

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصًا، والإصابات إلى 1975 شخصًا جراء فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصًا"؛ طِبقًا لـ(RT).

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.