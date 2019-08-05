ضيوف الرحمن عبر فيديو: خدمات الحج "عشرة على عشرة"

المقطع بثته إمارة المدينة المنورة

كشف فيديو قصير نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة لوداع ضيوف الرحمن من جامع الميقات بالمدينة إلى المشاعر المقدسة، عن مشاعر الفرح والسرور التي بدت على وجوه الحجاج الذين جاؤوا من مختلف دول العالم.

ووصف الفيديو حالة البهجة التي نقلها الحجاج إلى ذويهم، معبرين عن ذلك بقولهم إن "الخدمات عشرة على عشرة".

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05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 10:36 PM

المقطع بثته إمارة المدينة المنورة

ضيوف الرحمن عبر فيديو: خدمات الحج "عشرة على عشرة"

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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كشف فيديو قصير نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة لوداع ضيوف الرحمن من جامع الميقات بالمدينة إلى المشاعر المقدسة، عن مشاعر الفرح والسرور التي بدت على وجوه الحجاج الذين جاؤوا من مختلف دول العالم.

ووصف الفيديو حالة البهجة التي نقلها الحجاج إلى ذويهم، معبرين عن ذلك بقولهم إن "الخدمات عشرة على عشرة".

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