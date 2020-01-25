لموجة البرد القارس.. "تعليم الجوف" يؤخِّر الدوام الدراسي 40 دقيقة

وجَّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف، د. سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة الـ8:30ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.الجوف وزار التعليم إدارة تعليم الجوف المدير العام لإدارة تعليم الجوف سعيد الغامدي تأخير بداية الدراسة
حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس
وجَّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف، د. سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة الـ8:30ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.