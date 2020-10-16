العين يظفر بخدمات أمين بخاري.. قادماً من النصر

عزز نادي العين السعودي مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حيث وقع، اليوم الجمعة، مع حارس نادي النصر والمنتخب الأولمبي أمين بخاري لمدة موسم واحد بالإعارة.

يشار إلى أن أمين أحد حراس المرمى المميزين في المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب الذين مثلوا كأس العالم للشباب.



الجدير بالذكر أن العين، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيفتتح مباراة الجولة الأولى أمام حامل اللقب الهلال، غداً السبت.