فلسطين تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

"ملحم": الإصابات نتيجة المخالطة وحالتهم مستقرّة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم: إن "الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم"، موضحًا أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.