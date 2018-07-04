أمانة جدة .. استعدادات مكثفة لموسم الحج

تكثيف الرقابة الغذائية في صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس

تباشر أمانة محافظة جدة، مطلع شهر ذي القعدة، القادم، مهام الفترة الأولى لموسم الحج 1439هـ، في صالات الحج والعمرة، بمطار الملك عبد العزيز الدولي، والتي تبدأ من 1/ 11حتى 7/ 12 للقدوم.

في حين تبدأ الفترة الثانية للموسم من 13/ 12 وحتى 15/1/1440هـ للمغادرة.

وتتركز مهام أمانة محافظة جدة، ضمن لجنة متابعة المطاعم والكافيتريات والسوق التجاري بمبنى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، والتي تترأسها الأمانة مع الجهات المشاركة خلال موسم الحج.

فيما تبلغ أعداد المحلات في الصالات أكثر من 102 محل غذائي وتجاري، وتنفذ آلية العمل على مدار 24 ساعة، بما فيها أيام نهاية الأسبوع، وهي على 3 فترات يوميًا ( الفترة الأولى من 12:00 صباحًا إلى 8:00 صباحًا - الفترة الثانية من 8:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا- الفترة الثالثة من 4:00 عصرًا إلى 12:00صباحًا).

يأتي هذا بالإضافة إلى قيام الفرق الرقابية بالأمانة بجولات ميدانية مكثفة على المحاور الرئيسية التي بها منشآت داخل محطات الوقود والاستراحات؛ للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية، حرصًا على سلامة مرتاديها.