وزير الخارجية يبحث تطورات الساحة السورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.



وتم خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة السورية، وجهود المنظمة الدولية حيالها.