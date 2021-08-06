مدير "تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي

الاعتراض سيكون إلكترونياً من خلال نظام نور

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية محمد بن علي القضيبي حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ.

وقال "القضيبي": نسبة المنقولين من المعلمين قد بلغ 43٪‎ ونسبة المنقولات من المعلمات 24٪‎ ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى والثانية والثالثة قد بلغ حوالي 55%‎.

وأضاف: يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في‫ نظام نور.

وأشار إلى أن الاعتراض على الحركة ستكون إلكترونياً في نظام نور خلال الفترة من 29/ 12/ 1442 إلى 4/ 1/ 1443هـ.

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06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 06:08 PM

الاعتراض سيكون إلكترونياً من خلال نظام نور

مدير "تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي

صحيفة سبق الإلكترونية

القويعية

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اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية محمد بن علي القضيبي حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ.

وقال "القضيبي": نسبة المنقولين من المعلمين قد بلغ 43٪‎ ونسبة المنقولات من المعلمات 24٪‎ ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى والثانية والثالثة قد بلغ حوالي 55%‎.

وأضاف: يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في‫ نظام نور.

وأشار إلى أن الاعتراض على الحركة ستكون إلكترونياً في نظام نور خلال الفترة من 29/ 12/ 1442 إلى 4/ 1/ 1443هـ.

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