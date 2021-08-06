مدير "تعليم القويعية" يعتمد حركة النقل الداخلي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية محمد بن علي القضيبي حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ.
وقال "القضيبي": نسبة المنقولين من المعلمين قد بلغ 43٪ ونسبة المنقولات من المعلمات 24٪ ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى والثانية والثالثة قد بلغ حوالي 55%.
وأضاف: يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في نظام نور.
وأشار إلى أن الاعتراض على الحركة ستكون إلكترونياً في نظام نور خلال الفترة من 29/ 12/ 1442 إلى 4/ 1/ 1443هـ.
الاعتراض سيكون إلكترونياً من خلال نظام نور
اعتمد مدير التعليم بمحافظة القويعية محمد بن علي القضيبي حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ.
وقال "القضيبي": نسبة المنقولين من المعلمين قد بلغ 43٪ ونسبة المنقولات من المعلمات 24٪ ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى والثانية والثالثة قد بلغ حوالي 55%.
وأضاف: يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق حساب المعلم والمعلمة في نظام نور.
وأشار إلى أن الاعتراض على الحركة ستكون إلكترونياً في نظام نور خلال الفترة من 29/ 12/ 1442 إلى 4/ 1/ 1443هـ.