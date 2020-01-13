الجيش اليمني يحكم سيطرته على تباب إستراتيجية في صعدة

مقتل 5 متمردين بينهم قيادي ميداني

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على تباب إستراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات اللواء سيطرت على تبة الربع وبعض التباب المطلة على وادي جلال المحاذي لسوق آل ثابت، بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأوضح "القطريفي" أن المعارك التي دارت بين الجيش الوطني والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني يدعى "أبو علي"، فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر.

وأشار إلى أن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى دحر ميليشيا الانقلاب بدءاً من معقلها محافظة صعدة ووصولاً إلى باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.