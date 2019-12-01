سيدة جامبيا الأولى تثمن جهود الندوة العالمية الإنسانية

شكرت دورها الملموس في القارّة الأفريقية

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، د.صالح الوهيبي، السيدة الأولى لجمهورية جامبيا، فاطوماتا باه، خلال زيارتها الأخيرة للمملكة.



وأبدت الضيفة الكريمة سعادتها بزيارة الندوة العالمية، بعد تعرفها على برامجها وجهودها التنموية، شاكرةً دورها الإنساني الملموس في القارة الأفريقية.



كما بحث الطرفان خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك في ميدان العمل الخيري والنهوض بالمجتمعات الأفريقية.