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بعد ملاحظة ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللبس

وزارة الحج توضح ملابسات "كيس حصى الجمرات"

أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه خلال وجود ضيوف الوزارة بمزدلفة، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللبس.

وعرض الشيخ يوسف استس ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44 أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك.

وقد بدأت الوزارة مساء يوم 9 من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، والتوجيه بتصحيح الوضع فوراً وتحري الدقة.