"التحالف": تدمير 16 آلية ومنظومتي دفاع جوي للحوثيين والقضاء على 120 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.
بعد تنفيذ 23 استهدافًا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 23 استهدافًا ضد المليشيا الحوثية في مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي للمليشيا.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب قضت على ما يزيد على 120 عنصرًا من المليشيا.