الولايات المتحدة تسجِّل 176.572 إصابة جديدة و1.283 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 12.999.664 والوفيات 263.956 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176.572 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12.999.664 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 263.956 حالة وفاة.