"أيوب بن نحيت" يحتفل بزفاف "حجاب"

أقام اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت حفلاً مساء البارحة بمناسبة زواج ابنه الملازم أول حجاب بن أيوب بن نحيت على كريمة الشيخ مخلف الفهيدي الحربي رحمه الله .

وقد توج الحفل بحضور لفيف من وجهاء المجتمع الذين قدموا التهاني للعريس، وازدان الحفل بالعرضة السعودية التي شارك بها الحضوروالرقص على أنغام الشيلات الوطنية الحماسية .

وكعادته في كل مناسبة عامة أو خاصة أكد الدكتور أيوب بن نحيت أهمية استعراض دور الإمام البطل المؤسس ومن بعده أبنائه ملوك المملكة وما قاموا به من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار وتطوير بلاد الحرمين الشريفين من خلال القصائد والعرضات الوطنية التي تعمق وتؤكد ولاء الشعب السعودي الوفي خلف قيادته الرشيدة.

كما شكر "بن نحيت" كل الحضور الكريم على قبول الدعوة والمشاركة، داعياً الله عز وجل التوفيق للعريسين وأن يرزقهما الله حياة زوجية سعيدة .