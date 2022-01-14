اصطدمْ بالصعوبات واكسرها.. اخسر وزنك بـ3 عادات صحية للشرب

البقاء رطباً أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك بشكل عام

قد يكون تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن في بعض الأحيان أكثر تعقيدًا مما كان متوقعاً، حتى بعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة المزيد من التمارين، لكن في بعض الحالات، نصطدم بهذه الصعوبات؛ بسبب عادات معينة لم نتمكّن من كسرها بعدُ، مثل التعوّد على تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

وعبر موقع "eat this not that"، تقول خبيرة التغذية لورين ماناكير: عندما يتعلق الأمر بعادات الطعام التي قد تعيق خسارة الوزن، فإن عادات الشرب تلعب دورًا أيضًا في ذلك.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، فإن هناك 3 عادات صحية للشرب يجب اتباعها لفقدان الوزن والحصول على جسم رشيق، هي كالتالي:

ركّز على الماء

البقاء رطباً هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولصحتك العامة بشكل عام. في الواقع، توصلت دراسات أمريكية إلى أن زيادة شرب الماء كان مرتبطًا بفقدان الوزن.

وتقول "ماناكير" إنه "في حين أنه قد يبدو أمرًا أساسيًّا جدًّا، فإن شرب الماء العادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك دون سكر أو سعرات حرارية أو ملح أو دهون إضافية".

انتبه لما تضيفه إلى قهوتك

عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأهداف إنقاص الوزن أثناء الاستمتاع بفنجان القهوة الصباحي، تقترح "ماناكير" الاهتمام بالمكونات التي تضيفها.

وتضيف: "القهوة والشاي خاليان من السعرات الحرارية بشكل طبيعي، ويمكن أن يكونا جزءًا من نظام غذائي صحي شامل، ولكن إضافة ملاعق كبيرة من السكر أو كمية كبيرة من الكريمة يمكن أن تضيف سعرات حرارية كبيرة إلى مشروبك الخفيف"، لذلك عند الاستمتاع بهذه المشروبات، قلل من إضافة أي شيء يضيف سعرات حرارية إلى مشروبك.

مزج عصير الفاكهة الطبيعية بالماء

وأخيرًا، فإن إضافة عصير فواكه طبيعي 100% إلى نظامك الغذائي يمكن أن يمنحك دفعة مغذية غنية، ومع ذلك، توصي "ماناكير" بمزجه بالماء؛ لتوفير السعرات الحرارية.

وتوضح أن "عصائر الفاكهة الطبيعية بنسبة 100% تعتبر مصدرًا طبيعيًا للفيتامينات والمعادن دون سكر مضاف، ولكن في الوقت نفسه شرب كميات كبيرة منها يمكن أن يسهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية".

لذلك فهي توصي "بوضع نصف الكوب من العصير وملء النصف الآخر بالماء، وبذلك نحصل فقط على نصف السعرات الحرارية من العصير مع الحصول على فوائده التي يحتاجها الجسم".