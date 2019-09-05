"النيابة" تحذر الموظفين: "الواسطة" جريمة ومن أوجه الفساد المشينة وعقوبتها السجن والغرامة

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة بأن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف وعقوبتها السجن والغرامة او بإحدى العقوبتين.

وأكدت أن من اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.

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05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 06:05 PM

"النيابة" تحذر الموظفين: "الواسطة" جريمة ومن أوجه الفساد المشينة وعقوبتها السجن والغرامة

عبدالله البرقاوي

الرياض

47 25,949

حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة بأن ذلك مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف وعقوبتها السجن والغرامة او بإحدى العقوبتين.

وأكدت أن من اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.

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