4 مدن سعودية تسجل 1033 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم

1033 بمكة والمدينة والرياض وجدة

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1033 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1266 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 20077 حالة، منها 17141 حالات نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2784 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 152 حالة وفاة.