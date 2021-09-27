مركز حي الشرائع يقيم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الضيوف تحدثوا عن مفاخر المملكة ومشاعر الولاء تجاه قيادتنا الحكيمة

أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩١.

وقد استضاف في هذه الأمسية كل من بريك محمد العصيمي عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، والشاعر الدكتور خضر اللحياني ممثل القناة الثقافية بمنطقة مكة سابقًا ومعد ومقدم البرامج بالتلفزيون السعودي، وأدار الأمسية الإعلامي حجب العصيمي عضو مجلس مركز حي الشرائع.

وتحدث الضيوف عن مفاخر المملكة العربية السعودية ومشاعر الحب والولاء تجاه قيادتنا الحكيمة والوطن الغالي وكيف يعبّر المواطن عن شعوره وفرحته في هذه المناسبة الغالية في قلوب الجميع من أبناء هذا الوطن؛ وقد تخلل اللقاء مداخلة من الولايات المتحدة الأمريكية لنائب رئيس مجلس مركز الحي محمد برناوي وكذلك مداخلة من التربوي والإعلامي خالد الحسيني ومداخلة من رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي ثم كلمة لمدير المركز صالح الزهراني.



واختتم مدير الأمسية هذا اللقاء بالشكر والتقدير للضيوف والمشاركين بمداخلاتهم عبر الزوم وتم تقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على حسن تجاوبهم وتفاعلهم في هذه المناسبة الوطنية.