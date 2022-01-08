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تبدأ فعليًّا من يوم الاثنين المقبل

"الحصيني": أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالسعودية

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، غرب الرياض وشمال الشرقية).



وقال "الحصيني": "نماذج الطقس تشير لحالة جوية ممطرة، بدايتها الفعلية من يوم الاثنين 1443/6/7هـ".



وتابع عبر حسابه في "تويتر": "أمطار غزيرة، وسيول بين مثلث (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وغرب القصيم)".



وأضاف: "يُتوقَّع حالة جوية ممطرة ثانية ارتدادية، تلي الحالة الأولى، وهي أفضل إن شاء الله".