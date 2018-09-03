"مكة بلا مبانٍ مستأجرة".. انتظام ما يقارب 10 آلاف طالب بـ41 مدرسة

خفض نسبة المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى

انتظم 9782 طالباً وطالبة في مدارسهم الجديدة أمس الأحد، بعد إخلاء 37 مبنى مستأجراً مع بداية العام الدراسي الحالي.

ووفّرت عملية إخلاء المباني المستأجرة، أكثر من 400 معلم ومعلمة، ونحو 100 من القيادات المدرسية من قائدي وكلاء ومرشدين ورواد للنشاط، وتوجيههم إلى المدارس لسدّ احتياج الميدان التربوي.

وكانت إدارة تعليم مكة -ممثلة في برنامج "مكة بلا مبانٍ مستأجرة"- قد وضعت خططاً إجرائية للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3 سنوات؛ وفق خطة أُعِدت لذلك منذ بداية البرنامج من تاريخ 6/ 6/ 1439هـ؛ للتخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020، وتوفير مبانٍ ذات بيئات جاذبة وآمنة؛ وبذلك تم خفض نسبة المباني المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج، بعد التخلص هذا العام من 37 مبنى مستأجراً، من أصل 208 مبانٍ، وتوفير القيمة الإيجارية التي تُقَدر بمبلغ 9161662 ريالاً.

وأشار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، إلى أنه تم وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة؛ مضيفاً أن عدد المباني التعليمية في تعليم منطقة مكة تبلغ 778 مبنى منها 570 مبنى حكومياً و171 مبنى مستأجراً.

وبيّن "الحارثي" أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر، كثافة طلابية (30 طالباً في الابتدائي و35 طالباً في المرحلة المتوسطة والثانوية، وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق "المبنى المستأجر" والموقع البديل "المبنى الحكومي" على 3كم، وألا تزيد نسبة المباني المسائية عن 25% من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع).

وأبان أن مشروع "مكة بلا مبان مستأجرة" يهدف إلى توفير مبانٍ مدرسية مناسبة ذات بيئات جاذبة؛ مضيفاً أن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة، ورواتب المعلمين والإداريين، بجانب ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبانٍ حكومية جديدة، إضافة إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليوناً؛ أي ما مجموعه 787 مليون ريال سنوياً.

وأضاف "الحارثي" أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شَمِلت الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج "مكة بلا مبان مستأجرة"، واعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة "المرحلة الأولى".