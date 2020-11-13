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أكدت تضامنها مع المملكة لمحاسبة الجناة

"قبرص" تدين الهجوم على مقبرة في جدة

دانت وزارة خارجية جمهورية قبرص بشدة الهجوم على مقبرة في جدة، واستهدف موظفين دبلوماسيين.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين بشدة الهجوم الجبان، الذي تم على إحدى المقابر في جدة. ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل، ونعبر عن تضامننا مع السلطات السعودية في جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة".