حكومة ماليزيا تقدم استقالتها لـ"الملك"

وفق ما نقلته "رويترز" عن "وزير العلوم"

قال وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، في منشور على موقع إنستغرام، اليوم الاثنين: إن حكومة بلاده بقيادة محيي الدين ياسين، قدمت استقالتها للملك.

وبحسب "رويترز"؛ فقد شوهد محيي الدين وهو يدخل القصر الوطني في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط تقارير عن استقالته، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.