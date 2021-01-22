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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم أن منطقة الباحة تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة عسير أيضاً أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتدن بمدى الرؤية بالعاصمة المقدسة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.