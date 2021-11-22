صور مسرّبة تكشف تفاصيل هاتف "جوجل بيكسل 6 أيه" المرتقب

سيكون أكثر إحكاماً ومن دون مقبس سماعة الرأس

كشفت صور مسرّبة من داخل شركة "جوجل" الأمريكية تفاصيل هاتف "بيكسل 6 أيه" المرتقب.

وأظهرت التسريبات، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هاتف "بيكسل 6 أيه" سيكون أكثر إحكاماً ومن دون مقبس سماعة الرأس.

ومن المتوقع أن ينتمي هاتف "جوجل بيكسل 6 أيه" إلى سلسلة الهواتف متوسطة السعر، ولكن بمواصفات قريبة إلى هاتف "بيكسل 6" المعتادة، بنفس شريط الكاميرا الأسود على ظهره وثقب للكاميرا الأمامية، ويظهر أيضا أن الجزء السفلي من الجهاز يحتوي على منفذ "يو إس بي سي"، إضافة إلى مكبر صوت وميكروفون.

ولا يحتوي هاتف "بيكسل 6 أيه" على مستشعر بصمات أصابع على السطح الخارجي للجهاز؛ ما قد يعني هذا أن الماسح الضوئي موضوع أسفل الشاشة تماماً مثل هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".

ويبدو أيضاً أن مقبس سماعة الرأس غير موجود في "بيكسل 6 أيه"؛ ما يعني أنه سيكون أول هاتف اقتصادي من بيكسل يأتي دون مقبس سماعة.

وقد يكون هاتف "بيكسل 6 أيه" أصغر حجماً من هواتف "بيكسل 6" الأخرى، حيث حجم شاشته تقريباً عند 6.2 بوصة.

ولا توجد أي معلومات حول موعد إطلاق هاتف "بيكسل 6 أيه" حتى الآن.