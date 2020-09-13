"البلدية" تطالب أصحاب الفواتير المستحقة على منصة "بلدي" بسرعة السداد

قبل الفترة التي سيتم تعليق المنصة فيها

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مَن لديه فواتير مستحقة غير مسددة؛ إلى أن يبادر بسدادها قبل الفترة التي سيتم تعليق منصة "بلدي" فيها.

وقالت الوزارة: إنه لوجود بعض التحديثات على خاصية السداد على منصة "بلدي"؛ سيتم تعليق الخدمة للصيانة من 15 سبتمبر الساعة 9 صباحًا حتى 17 سبتمبر الساعة 9 صباحًا.

ودعت مَن لديه سداد فواتير مستحقة غير مسددة، أن يبادر بسدادها قبل تعليق نظام السداد في المنصة ابتداءً بعد غد، ولمدة يومين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية منصة بلدي

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13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 04:29 PM

قبل الفترة التي سيتم تعليق المنصة فيها

"البلدية" تطالب أصحاب الفواتير المستحقة على منصة "بلدي" بسرعة السداد

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مَن لديه فواتير مستحقة غير مسددة؛ إلى أن يبادر بسدادها قبل الفترة التي سيتم تعليق منصة "بلدي" فيها.

وقالت الوزارة: إنه لوجود بعض التحديثات على خاصية السداد على منصة "بلدي"؛ سيتم تعليق الخدمة للصيانة من 15 سبتمبر الساعة 9 صباحًا حتى 17 سبتمبر الساعة 9 صباحًا.

ودعت مَن لديه سداد فواتير مستحقة غير مسددة، أن يبادر بسدادها قبل تعليق نظام السداد في المنصة ابتداءً بعد غد، ولمدة يومين.

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