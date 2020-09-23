"الحكم لله ثم لعبدالعزيز"

ضجّت الرياض صبيحة 15 يناير 1902: "الحكم لله ثم لعبدالعزيز، الحكم لله ثم لعبد العزيز"، خلّدت معالم المصمك بصمات الشاب الذي اعتلى العرش، وحّد القبائل تحت رايته، ودخل الجميع تحت ظل سيفه وعدله، ابتدأت بـ"سلطنة نجد" ثم "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، حتى غدت في 23 سبتمبر 1932 "المملكة العربية السعودية".

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23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 07:39 PM

"الحكم لله ثم لعبدالعزيز"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضجّت الرياض صبيحة 15 يناير 1902: "الحكم لله ثم لعبدالعزيز، الحكم لله ثم لعبد العزيز"، خلّدت معالم المصمك بصمات الشاب الذي اعتلى العرش، وحّد القبائل تحت رايته، ودخل الجميع تحت ظل سيفه وعدله، ابتدأت بـ"سلطنة نجد" ثم "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، حتى غدت في 23 سبتمبر 1932 "المملكة العربية السعودية".

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