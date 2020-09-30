100 ألف ريال لكل لاعب نصراوي من وزير الرياضة

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.
في حال بلوغهم النهائي القاري
قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.