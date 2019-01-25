"ترامب": سنحمي حدودنا مع المكسيك.. ولسنا بحاجة لجدار أسمنتي

أعلن التوصل إلى اتفاق قصير الأجل بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير المقبل.

ووفق "العربية"، قال ترامب في البيت الأبيض: "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية، وإعادة عملها".

وأضاف: لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

وتابع: سنعمل على حماية حدودنا مع المكسيك، ولسنا بحاجة لجدار أسمنتي على طول 2000 كيلومتر.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإغلاق الحكومي مستمر منذ 35 يومًا.