تعديلات بأنظمة وتصويت على توصيات.. تعرف على جدول أعمال "الشورى"

يعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل تتضمن مناقشات لتقارير عدة بينها "هيئة الترفيه "

يعقد مجلس الشورى 3 جلسات الأسبوع المقبل حيث يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير بشأن تعديل بمادة بنظام ضريبة القيمة المضافة، وأخرى من نظام الضريبة الانتقائية وتقرير في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ومناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة ومناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية والتصويت على عدد من توصيات لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه

جلسة الاثنين

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي يعقدها الاثنين القادم، على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الاسعافية.



ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ ، وتقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1439/ 1440هـ.



وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية في شان تعديل الفقرة أ من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.



جلسة الثلاثاء

وخلال الجلسة العادية الثانية من السنة الرابعة للدورة السابعة التي تعقد الثلاثاء القادم؛ يناقش المجلس التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/ 1440 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440هـ.



ويصوّت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الآراء وآرائهم في مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين.



ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام المياه، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع.



وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/ 7/ 1397 هـ.



جلسة الأربعاء

وخلال الجلسة العادية الثالثة من السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الأربعاء القادم؛ يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/ 1439هـ.



ويناقش المجلس، خلال جلسته الثالثة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الاسرة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/ 1440هـ.



ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.