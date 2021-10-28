"الخبراني" مديراً للتواصل والعلاقات العامة بوكالة الإمداد بالصحة

أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد مرعي بن حامد القحطاني قراراً إدارياً يقضي بتكليف أحمد بن محمد الخبراني مديراً للتواصل والعلاقات العامة بالوكالة المساعدة للإمداد.
ويعتبر "الخبراني" من الكفاءات الوطنية المتميزة بالمجال الإعلامي والتواصل والعلاقات العامة.
أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد مرعي بن حامد القحطاني قراراً إدارياً يقضي بتكليف أحمد بن محمد الخبراني مديراً للتواصل والعلاقات العامة بالوكالة المساعدة للإمداد.
ويعتبر "الخبراني" من الكفاءات الوطنية المتميزة بالمجال الإعلامي والتواصل والعلاقات العامة.