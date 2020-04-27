





3

قال: وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة

أبوالغيط يؤكد أهمية احترام اتفاق الرياض لتسوية الأزمة اليمنية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، مؤكداً ضرورة احترام اتفاق الرياض، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي.

وقال أبوالغيط في بيان رسمي اليوم: "إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وإن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه"، مؤكداً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسة مع ميليشيا الحوثي بدلاً من فتح جبهات جديدة.

ودعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقرارهم.