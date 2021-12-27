أمانة حائل ‏تغلق 24 منشأة بسبب عدد من المخالفات

بعد تنفيذ 597 جولة رقابية على المراكز التجارية

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع ‏الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر ‏عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية ‏وكذلك عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 02:46 PM

بعد تنفيذ 597 جولة رقابية على المراكز التجارية

أمانة حائل ‏تغلق 24 منشأة بسبب عدد من المخالفات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع ‏الماضي، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر ‏عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية ‏وكذلك عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

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