"العامري" يطّلع على جاهزية مستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة

تشارك ببعثة متكاملة بطاقة استيعابية تتجاوز (700) سرير لخدمة الحجاج

تشارك الخدمات الطبية للقوات المسلحة ببعثة متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن الاستعدادات والجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وفي التفاصيل، قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري بالاطلاع على استعدادات وجاهزية البعثة من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة واكتمال تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة.

وتعمل البعثة بطاقة استيعابية تتجاوز (700) سرير، بالإضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف، لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام (1440هـ).