السديس يشارك في تنظيف صحن المطاف مع العمال

خلال جولة ميدانية إشرافية  شملت المطاف والساحات

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج.

1

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:18 AM

خلال جولة ميدانية إشرافية  شملت المطاف والساحات

السديس يشارك في تنظيف صحن المطاف مع العمال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,344

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021