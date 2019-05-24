باستخدام أحدث التقنيات.."الأسلحة والمتفجرات" توفر 20 فرقة للاستجابة السريعة بمركزية مكة

تقوم بتفتيش جميع المركبات بدقة عالية لتوفير أعلى درجات الأمن للزوار والمعتمرين

كشف مساعد قائد الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة العميد خالد الخيطان أن هناك 20 فرقة للمسح والتفتيش والاستجابة السريعة يعملون في جميع المناطق ويقومون بتفتيش جميع المركبات التي تدخل وقف الملك عبدالعزيز بدقة عالية دون أي استثناء.

وتفصيلاً، أوضح العميد "الخيطان" أن عملية التفتيش تتم باستخدام جميع الأجهزة الحديثة والمتوفرة في هذا الموقع والتي تتكون من أحدث الوسائل التقنية والمتطورة والحية وهي "الكي ٩" "الكلاب البوليسية".

وجاء ذلك خلال جولة "سبق" الميدانية لموقع تمركز القوة بمركزية مكة، والتي رصدت خلالها وجود سبع كاميرات أرضية يتم عرضها على وحدة الكونترول للتأكد من سلامة المركبة أثناء مرورها، إضافة إلى وجود كاميرات تقوم بتسجيل جميع المركبات التي دخلت الوقف خلال الفترة الماضية، كما يتم استخدام جهاز "الأيسكان" وهذا الجهاز يقوم بأخذ مسحة من السيارة لقراءتها بشكل دقيق ومن ثم إعطاء النتائج بشكل مباشر، إضافة إلى وجود جهاز مراقبة الأماكن الصعبة داخل المركبة.

ونوه "الخيطان" بأن جهاز الريبورت الآلي يتم العمل وذلك للتعامل مع العبوات الأجسام الغريبة وقراءتها بشكل مباشر عبر العربات الأمنية الموجودة في الموقع، إضافة إلى استخدام جهاز الكشف عبر المرايا والذي يكشف لرجل الأمن كل ما هو أسفل المركبة.

وأضاف العميد الخيطان: أن القوة تعمل على مدار الساعة لتحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الداخلية حفظهم الله وذلك بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لزوار بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن الخطة تتمثل في جانبين مهمين الأول وقائي وهو انتشار فرق المسح والتفتيش في منطقة المسجد الحرام المكي وفي الساحات المحيطة، إضافة إلى مسح الموقع الكائن أسفل وقف الملك عبدالعزيز لتفتيش جميع المركبات والآليات والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مواد خطرة أو مثيرة للشك.

وتابع : يتمثل الجانب الثاني في فرق الاستجابة السريعة وهي فرق إبطال وإزالة المتفجرات تعمل على مدار الساعة للانتقال الفوري عند تلقي أي بلاغ حال وجود أي جسم مشتبه فيه.

ولفت إلى أن جميع هذه الفرق يعمل بها رجال أمن على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل والاحترافية في أداء تخصصهم وأعمالهم المهنية المكلفين بها وذلك بمتابعة شخصية واهتمام عالٍ من قِبل معالي مدير الأمن الفريق أول خالد الحربي وقائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد القرني ومساعد قائد قوات أمن العمرة للأسلحة والمتفجرات العميد مشعل الحربي.

واختتم بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة أمنية في جميع هذه المواقع ولله الحمد، مؤكدًا أنهم يعملون بشكل دقيق وذلك من أجل الحرص التام على سلامة وأمن وراحة ضيوف الرحمن.