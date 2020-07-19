الولايات المتحدة تسجل 74.710 إصابات مؤكدة و918 وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74.710 إصابات مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)؛ وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.630.587 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138.782 حالة وفاة.