"مشروع سلام" يطلق عددًا من المبادرات لتعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى

يهدف لإبراز الصورة الحقيقية للمملكة والمجتمع السعودي في سياق رؤية 2030

أطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري، عددًا من المبادرات الثقافية والحضارية، التي تهدف إلى تقديم الصورة الحقيقية للمملكة، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الثقافات العالمية الأخرى.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري، الدكتور فهد بن سلطان السلطان، أن هذه المبادرات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 وتنقل إلى العالم الصورة الحقيقية للمملكة بكل ما فيها من نهضة، وبناء، وتطوير، وثقافة، وتراث، وعمق ديني وحضاري؛ إذ إن الصورة النمطية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام لا تلامس حقيقة الحياة في المملكة بما تحمله من قيم التعايش والتسامح بين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة.

وبيّن الدكتور السلطان أن مبادرات مشروع سلام تم تطويرها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي والذي اختتم الشهر الماضي، حيث قام عددٌ من الشباب والشابات المتطوعين بالعمل عليها، وباشروا بتطبيقها بإشراف ودعم من مشروع سلام للتواصل الحضاري.

يُشار إلى أن (بوابة سلام) هي إحدى المبادرات المطروحة، والتي تشكل حلقة وصل فيما بين المملكة العربية السعودية وزوارها، وتستهدف جميع الأعمار، وتُسهم في تعريف الزائر بالمعالم الطبيعية ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة، وإعطاؤه فكرة عن أصالة الشعب السعودي على أرض الواقع بعيدًا عن الصور الذهنية والنمطية، إضافة إلى تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

وتقوم مبادرة (مضياف) على استضافة عائلة سعودية في منزلها إحدى العائلات المقيمة أو الزائرة للمملكة، وقضاء وقت عائلي وتناول وجبة غداء أو عشاء معها، للتعرف على العادات والتقاليد، والوصول إلى فهم مشترك ومباشر بعيدًا عن الانطباعات أو الأخبار التي لا تعطي صورة حقيقية عن السعودي المحب للسلام والتعايش مع الآخر.

ومن تلك المبادرات أيضًا (تمكين) التي تقوم على إصدار مجلة رقمية تحمل الاسم نفسه، وتهدف إلى العناية بنماذج تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تقوم به المرأة في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والتعليمية من أدوار تؤكد الرقي الذي وصلت إليه المرأة في المملكة، إضافة إلى لقاءات صحفية تشمل شخصيات من السيدات السعوديات والسيدات العاملات أو الزائرات للمملكة.





وتسعى حزمة المبادرات التي يرعاها مشروع سلام إلى تعريف العالم على خصائص المجتمع السعودي عبر اللغات الإنسانية وأساليب التعبير المشتركة، مثل: الفنون، والآداب، والفن التشكيلي، إضافة إلى إعداد وإنتاج محتوى مرئي هادف وفعّال يعكس الواقع السعودي، يتم نشره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف إحداث تغيير إيجابي في الجمهور المستهدف.

ويعمل سلام وفق استراتيجية شاملة لتقديم صورة حقيقية عن المملكة، إضافة إلى تعزيز التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات والحضارات من خلال برامجه ولقاءاته المتنوعة.