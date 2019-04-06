شاهد.. "ينبع الصناعية" تسدل الستار على النسخة 13 من "مهرجان الزهور"

بلغ قرابة مليوني زائر في المهرحان برعاية إعلامية من "سبق"

أسدل الستار على النسخة الثالثة عشر من مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية، مساء أمس، وسط حضور كثيف ضاقت به جنبات حديقة المناسبات، وسط مشاعر من الحزن انتابت الكثير من زوار المهرجان؛ لانقضاء أيامه، ووفق إحصاءات اللجان المنظمة؛ فقد بلغ عدد زوار المهرجان العام الحالي مليوناً و٧٥٠ ألف زائر، برعاية إعلامية من صحيفة "سبق".

واستمتع الزوار في اليوم الأخير من مساء أمس الجمعة بعدد من الفعاليات المتنوعة في مسرح الزهور الذي قدّمت فيه العرضة السعودية إلى جانب عدد من الفقرات، فيما زينت الألعاب النارية المميزة سماء المهرجان.

وقدّم رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني شكره لجميع العاملين في اللجان والمشاركين، كما شكر سكان ينبع الصناعية على تفاعلهم وصبرهم على الزحام في الأحياء المجاورة؛ لافتاً لعزمهم معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات واستحداث الجديد من الأفكار والفعاليات ودراسة إمكانية تغيير موقع الفعاليات في النسخة القادمة.

ونظمت الكثير من المسابقات والفعاليات الترفيهية في نهاية المهرجان كأجمل زي بالزهور، إلى جانب مسابقة أجمل باقة ورد، وفن الكسرة، وغيرها من المسابقات.